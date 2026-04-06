ГУР: На фронті загинув найманець з Непалу, якого росіяни кинули в штурм

На Донеччині загинув російський найманець із Непалу Мадан Кумал. Його разом з іншими непальцями кинули в штурм.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Кумал 16 жовтня 2023 року підписав у Москві контракт на чотири роки. Після цього його відправили до військової частини № 29328, в яку вже неодноразово направляли громадян Непалу. У цьому підрозділі неодноразово були випадки дезертирства серед іноземців.

Після кількох тижнів підготовки громадянина Непалу відправили на лінію бойового зіткнення. Військові навички він був фактично змушений отримувати вже на фронті.

У лютому 2024 року йому запропонували отримати громадянство РФ, проте він відмовився. Письмову відмову від громадянства він пояснив бажанням повернутися додому.

Через пʼять місяців служби рідні непальця забили на сполох і приєдналися до протестів з вимогою повернути найманців із РФ. Відповідну заяву подали до консульства Непалу. Повернутися непалець не встиг — він загинув під час спроби штурму.

Як зазначає ГУР, певний час найманцю «щастило» — він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте через втрати серед російських піхотинців керівництво було змушене відправити непальця на штурм.

Найманці Росії в іноземних країнах

За останніми даними Коордштабу, росіяни завербували на війну проти України 27 407 іноземців зі 135 країн світу. Наразі 10 000 живих та мертвих найманців вдалось ідентифікувати, ще сотні перебувають в українському полоні. Щотижня українські війська беруть у полон від одного до трьох іноземних найманців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Частина громадян Непалу та Індії уже в полоні або загинули. У соцмережах також є відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучали до боїв у Курській області. Крім того, у вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни проти України.

Наприкінці жовтня 2025 року стало відомо, що на Балканському півострові РФ вербує людей воювати у складі російської армії, обіцяючи виплати, громадянство та пільги.

Воювати проти України відправляли і найманців з Південно-Африканської Республіки. Наприкінці 2025 року дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми склала депутатський мандат: її звинуватили у тому, що вона обманом змусила 18 чоловіків поїхати найманцями воювати за Росію в Україні.

У січні 2026 року стала відома ще одна схема вербування іноземців — росіяни заманювали громадян Бангладеш на нібито цивільні вакансії, а потім відправляли їх воювати проти України.