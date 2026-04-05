Запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана, запис розмов Лаврова і Сіярто та місія до Місяця. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня Офіс генпрокурора відправив до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, журналісти-розслідувачі опублікували записи розмов міністрів закордонних справ Росії та Угорщини Сергія Лаврова та Петера Сіярто, а NASA відправила першу від 1972 року пілотовану місію до Місяця.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана

У вівторок, 31 березня, в Офісі генерального прокурора повідомили «Бабелю», що відправили до Міністерства юстиції Ізраїлю запит на екстрадицію фігурантів справи «Мідас» Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Раніше головний детектив у справі Олександр Абакумов сказав в інтервʼю, що НАБУ два тижні тому передало на підпис генпрокурору всі необхідні документи для екстрадиції. Абакумов сказав, що як йому відомо, документ досі на підписі у генпрокурора. В Офісі генпрокурора заявили, що під час опрацювання документів, які передало НАБУ, виявили процесуальні та технічні недоліки. Тоді Офіс генпрокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту. Коли помилки остаточно усунули, запит на видачу скерували до ізраїльського Міністерства юстиції.

collive.com

Тимура Міндіча й Олександра Цукермана правоохоронці вважають співорганізаторами масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Головним був Міндіч, а Цукерман керував бек-офісом з легалізації коштів.

Ще в грудні Міндіча в Ізраїлі знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».

Журналісти опублікували запис розмови між Лавровим і головою МЗС Угорщини Сіярто

У вівторок, 31 березня, група угорських журналістів-розслідувачів опублікувала аудіозаписи розмов міністрів закордонних справ Росії та Угорщини Сергія Лаврова та Петера Сіярто. З них випливає, що Угорщина діяла в інтересах Росії в Євросоюзі.

Зокрема, у серпні 2024 року лише за годину після того, як Сіярто прибув до Будапешту із Санкт-Петербурга, Лавров дзвонив йому на прохання російського олігарха Алішера Усманова, якого називають одним із улюблених бізнесменів Путіна. Сам Усманов перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та Великої Британії внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олігарх хотів, щоб його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, виключили зі списку санкцій ЄС, і Сіярто пообіцяв допомогти.

Заступнику міністра енергетики РФ Павлу Сорокіну Сіярто казав, що що робить усе можливе, щоб «скасувати» вирішальний пакет санкцій ЄС, спрямований проти тіньового флоту РФ, обіцяв сприяти виключенню із санкційного списку російських банків і нафтових компані та казав, що бореться проти всього 18-го пакета санкцій і намагається врятувати якомога більше російських організацій.

Крім того, із записів розмов випливає, що Сіярто регулярно інформував Лаврова про деталі конфіденційних переговорів європейських дипломатів. Під час того самого дзвінка Лаврову 30 серпня 2024 року угорський голова МЗС розкрив подробиці засідання Ради із закордонних справ ЄС, у якому він брав участь напередодні.

NASA запустило чотирьох астронавтів до Місяця — вперше за понад 50 років

У ніч на четвер, 2 квітня, американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Це перша пілотована місія до Місяця від 1972 року. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися для нової висадки на Місяць.

Місія «Артеміда II» триватиме вісім днів. У суботу, 4 квітня, астронавти подолали половину шляху до супутника Землі.

Молдова остаточно вийшла із СНД

У четвер, 2 квітня, Молдова остаточно вийшла зі Співдружності незалежних держав. Парламент Молдови визнав недійсними Угоду, Протокол і Статут організації. Рішення ініціювало Міністерство закордонних справ Молдови.

МЗС ініціювало анулювання угод, оскільки Росія порушила головний принцип СНД — повагу до кордонів інших держав. Кремль воює проти України, вчиняє акти агресії проти Грузії та незаконно тримає війська в Молдові.

У парламенті Молдови заявили, що рішення про вихід із СНД є кроком до вступу в ЄС. Внаслідок скасування угоди держбюджет заощадить близько $170 тисяч.

Молдова залишиться учасницею лише кількох договорів СНД, зокрема в торговельно-економічній та соціальній сферах. Наразі Кишинів денонсував близько 70 угод з організацією.

Кабмін офіційно визнав Меджліс представницьким органом кримських татар

У пʼятницю, 3 квітня, Кабінет міністрів закріпив за Меджлісом кримськотатарського народу офіційний правовий статус представницького органу. Відтепер Меджліс офіційно представляє кримськотатарський народ на державному рівні. Раніше він фактично виконував цю роль, але не мав закріпленого юридичного статусу.

Тепер органи влади повинні проводити консультації з Меджлісом перед тим, як ухвалювати рішення, що стосуються кримськотатарського народу. Ідеться, зокрема, про питання мови, освіти, культури, медіа та інтеграції.

У березні росіяни мали найбільші втрати від початку війни

У пʼятницю, 3 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що в березні російські втрати стали найбільшими за весь час війни. Українські дрони в березні вбили та важко поранили 33 988 росіян, ще 1 363 російських військових ліквідувала артилерія та інша зброя.

Українське військо минулого місяця також набагато активніше знищувало російські системи ППО (274 у березні). Є відчутні результати й від атак на склади та військову логістику РФ.