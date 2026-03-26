Трамп знову заявив, що США відкладають атаки по енергетиці Ірану. На цей раз на 10 днів

Президент Дональд Трамп заявив, що призупиняє атаки США на енергетичні об’єкти Ірану на 10 днів — до 20:00 6 квітня 2026 року.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він пішов на такий крок на прохання уряду Ірану у рамках переговорів, які нині тривають.

«Переговори тривають і, попри помилкові заяви про протилежне з боку медіа, що поширюють фейкові новини, та інших сторін, просуваються дуже успішно. Дякую за увагу до цього питання!» — написав американський президент.

23 лютого Трамп уже заявляв, що США на пʼять днів відкладають атаки по іранських електростанціях та енергетиці — але за умови, що поточні зустрічі й обговорення будуть успішними. Тоді він казав, що цими вихідними Іран ініціював переговори зі США, під час яких сторони нібито досягли угоди з 15 пунктів. Один з них — відмова Ірану від ядерної зброї.

За словами президента США, Іран у перемовинах представляє «високопоставлена особа», а США — Віткофф і Кушнер. Водночас іранське держагентство Fars написало, що жодних переговорів між Іраном та США не було, а слова Трампа там назвали «методом психологічної війни».

Про відсутність переговорів заявляв і спікер парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф. А медіа з посиланням на іранські джерела писали, що країни-посередники намагаються організувати зустріч представників США та Ірану вже цього тижня в Ісламабаді, столиці Пакистану.

За два дні до цього Axios писав, що в адміністрації Трампа почали обговорювати можливу мирну угоду з Іраном. Серед вимог Ірану: припинення вогню, гарантії, що війна не відновиться в майбутньому, а також компенсації.

Натомість США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань:

відмова від ракетної програми на п’ять років;

нульове збагачення урану;

виведення з експлуатації ядерних об’єктів у Натанзі, Ісфагані та Фордо, які США та Ізраїль бомбили минулого року;

суворий зовнішній контроль за створенням і використанням ядерних центрифуг і пов’язаного обладнання;

угоди про контроль над озброєннями з країнами регіону з обмеженням ракет до 1 000 одиниць;

припинення фінансування проксі-сил, таких як «Хезболла» в Лівані, хусити в Ємені або ХАМАС у Газі.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через війну зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Ринки відреагували на це миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали зросли в ціні.

Зокрема, 9 березня світові ціни на нафту перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки.

Щоб стримати ціни, Міжнародне енергетичне агентство вирішило вивільнити 400 мільйонів барелів нафти, а США планують випустити 172 мільйони барелів нафти зі свого стратегічного резерву. 12 березня США на 30 днів скасували санкції на купівлю російської нафти, яка застрягла в морі, а за тиждень дозвіл дали і для іранської нафти.