Смерть Філарета, уламки «Ланцета» на Майдані та суд над нардепкою Марченко. Головне за тиждень

Цього тижня помер почесний патріарх Православної церкви України Філарет, росіяни атакували Київ електричними дронами «Ланцет», які зазвичай не можуть долітати до столиці, а народну депутатку Людмилу Марченко ВАКС засудив до двох років тюрми за незаконну допомогу у виїзді за кордон.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Атака «Ланцетами» на Київ

Зранку понеділка 16 березня росіяни атакували Київ дронами. Після атаки на Майдані Незалежності виявили уламки російських електричних дронів «Ланцет». Окупанти використовують ці дрони для атак на фронті. Вони мають невеликий боєзапас і дальність до 90 кілометрів — тож до столиці долетіти не могли.

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов пізніше розповів деталі атаки. Окупанти вичекали сприятливий вітер у бік столиці, зняли з 40 «Ланцетів» бойову частину і прикріпили додаткові акумулятори. Метою було саме продемонструвати в Києві уламки цього дрона. Разом з ними запустили «Шахеди», на які прикріпили запчастини «Ланцетів».

На такій далекій відстані «Ланцетами» можна керувати на висоті 1,5 кілометра, проте атакувати по землі — ні. Більшість дронів ППО України збила на шляху до столиці, проте кілька долетіли і залишили уламок на Майдані Незалежності. Флеш припускає, що таку атаку організували, щоб у виробника дронів була історія для нових закупівель, або це була інформаційна спецоперація.

Арешт посадовців СБУ у справі про корупцію

У понеділок 16 березня СБУ затримала заступників начальників Рівненського та Київського управлінь спецслужби: Ігоря Бріку та Олега Токарчука, а також їхнього ймовірного посередника Андрія Авдієвського. Наступного дня їм повідомили про підозру в хабарництві.

За даними слідства, вони вимагали з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу понад $600 тисяч за перекваліфікацію справи, щоб причетні уникли відповідальності. За ці гроші також обіцяли «повісити» звинувачення на підставних людей і не створювати штучних перешкод під час видобутку бурштину в області.

Обох організаторів оборудки та їхнього спільника затримали на гарячому під час передачі понад $270 тисяч у ресторані на Київщині. При обшуках у фігурантів вилучили смартфони. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

18 березня Вищий антикорупційний суд відправив Авдієвського і Бріку до СІЗО на два місяці з альтернативою застави у майже мільйон гривень, а Токарчука відпустив під заставу у 998 400 гривень.

Україна отримала останні критерії для вступу в ЄС

У вівторок 17 березня українська делегація в Брюсселі отримала критерії (бенчмарки) для вступу в Європейський Союз за трьома останніми переговорними кластерами.

Це кластери 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», 4 «Зелений порядок денний та стале зʼєднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Отриманий документ з умовами Кабінет міністрів одразу направив до Верховної Ради, щоб спільно працювати над виконанням.

У грудні Україна отримала критерії за трьома іншими кластерами — 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини». Тепер Україна має повний пакет умов, які необхідно виконати, щоб вступити до ЄС.

Проте переговори за жодним з кластерів досі офіційно не відкрили.

ВАКС засудив нардепку Марченко та її помічницю

У четвер 19 березня Вищий антикорупційний суд засудив нардепку від фракції «Слуга народу» Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колесник до двох років тюрми за незаконну допомогу людям у виїзді за кордон.

Марченко призначили два роки тюрми та три роки заборони на державні посади. Колесник теж отримала два роки тюрми та три роки заборони на роботу, пов’язану з документами для виїзду. Вони можуть подати апеляцію.

Слідство встановило, що у 2023 році депутатка та помічниця отримали $5 300 за обіцянку допомогти чоловіку виїхати з України й внести його дані в систему для виїзду «Шлях» та отримали дозволи від ОВА. Напередодні вони вже отримали $6 000 від іншого чоловіка призовного віку. Під час передачі коштів 7 липня 2023 року Колесник викинула гроші через огорожу, але НАБУ та САП зняли це на відео. Вже 11 липня обом жінкам повідомили про підозри.

Після оприлюднення доказів правопорушення Людмилу Марченко виключили з партії «Слуга народу» 12 липня 2023 року.

Помер Патріарх Філарет

У пʼятницю 20 березня помер почесний патріарх Православної церкви України і патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Йому було 97 років.

Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року. Після створення у 2018 році автокефальної Православної церкви України він отримав титул почесного патріарха, а церкву очолив митрополит Епіфаній.

Але згодом Філарет і залишки УПЦ КП стверджували, що собор, на якому ухвалили рішення про розпуск УПЦ КП, не був правочинним. Філарет звинуватив Епіфанія і тодішнього президента Петра Порошенка в невиконанні домовленостей, ліквідації Київського патріархату і казав, що хоча предстоятелем мав стати Епіфаній, саме Філарет мав керувати церквою. Справа дійшла до суду — тоді Верховний суд відмовив Філарету визнати недійсним Помісний собор, під час якого утворили ПЦУ.

Прощання відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі, а поховали Філарета в неділю на території Володимирського собору — за його духовним заповітом.

Новим патріархом УПЦ КП обрали архієпископа Сумського та Охтирського Никодима. У повідомленні Никодим наголосив, що архієреї зберігають УПЦ КП як незалежну інституцію та не будуть входити до будь-яких інших церковних структур.

Разом із цим Никодим опублікував спільну заяву архієреїв УПЦ КП, у якій вони засудили дії керівництва Православної церкви України. За їхніми словами, ті «силовим методом, безбожно забрали тіло Святійшого патріарха Філарета з лікарні та перевезли його до Михайлівського собору для відспівування» проти його волі.