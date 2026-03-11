CNN: Росія дає Ірану тактичні поради, як застосовувати дрони у війні на Близькому Сході

Новини

Getty Images / «Бабель»

Росія ділиться з Іраном тактиками використання дронів, щоб атакувати цілі США та країн Перської затоки на Близькому Сході.

Про це представник західної розвідки розповів CNN.

Раніше повідомлялося, що російська розвідка допомагає Ірану загальною інформацією, яка допомагає наводитись на цілі. Але передача конкретних тактичних порад означає новий рівень підтримки.

«Те, що раніше було більш загальною підтримкою, тепер викликає більше занепокоєння, включно зі стратегіями наведення безпілотників, які Росія використовувала в Україні», — сказав співрозмовник каналу.

Говорячи про ширшу загрозу в Перській затоці, посадовець зазначив, що вони «дуже занепокоєні» використанням Іраном мін у Ормузькій протоці, а також морських дронів і низькотехнологічних атак із використанням рибальських човнів доу проти ударних авіаносних груп США. Іран заявляв, що на початку війни атакував авіаносець USS Abraham Lincoln, однак США це заперечили.

Представник західної розвідки також сказав, що підтримка Ірану з боку Китаю «викликає занепокоєння», але відмовився наводити подробиці.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.

5 березня Іран вперше атакував Азербайджан — один безпілотник упав на будівлю термінала аеропорту «Нахічевань». Були постраждалі. Також балістичну ракету, випущену з Ірану, збили над територією Туреччини.

У ніч проти 9 березня Іран вдарив балістикою по німецькій військовій базі в йорданському місті Аль-Азрак. Там на авіабазі ВПС Йорданії також розміщені підрозділи ВПС США. На момент атаки німецькі військові перебували в укриттях, постраждалих немає.