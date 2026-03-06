Ізраїльські винищувачі знищили підземний бункер Алі Хаменеї в Тегерані. Військові показали відео

Новини

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) знищила підземний бункер загиблого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Відео удару ЦАХАЛ опублікував у соцмережах 6 березня.

Бункер, який в Ізраїлі назвали одним з найважливіших військових командних центрів іранського керівництва, був розташований під урядовим комплексом у центрі Тегерану. Після смерті верховного лідера Хаменеї 28 лютого його продовжували використовувати іранські посадовці, бо вважали підземний комплекс захищеним і неприступним.

Бункер простягався на кілька вулиць і мав багато входів і кімнат для зустрічей високопоставлених членів іранського режиму.

Смерть Алі Хаменеї та його поплічників

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців загинули в перші хвилини атак США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Президент США Дональд Трамп розповів, що ліквідувати Хаменеї вдалося за допомогою американської розвідки та систем стеження, а ще завдяки співпраці з Ізраїлем. Трамп додав, що для іранського народу настав шанс повернути свою країну.

Financial Times із посиланням на джерела серед нинішніх і колишніх співробітників ізраїльської розвідки писало, що ізраїльські спецслужби зламали майже всі дорожні камери в Тегерані та роками використовували їх, щоб підготувати вбивство Хаменеї.

Також Трамп казав, що перед початком операції проти Ірану 28 лютого США визначили, хто міг би перейняти владу в країні. Проте ці кандидати загинули під час першої ж атаки.

3 березня іранське медіа Iran International писало, що сина загиблого Алі Хаменеї Моджтабу обрали наступним верховним лідером Ірану. Але The New York Times із посиланням на трьох іранських чиновників повідомляє, що асамблея експертів Ірану ще не обрала нового верховного лідера країни, але Моджтабу Хаменеї є головним кандидатом.