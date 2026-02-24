Президентка Європарламенту підписала кредит у €90 млрд для України. Остаточне рішення обіцяє блокувати Орбан

Новини

Roberta Metsola/X

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала документ про надання Україні кредиту у €90 мільярдів. Європарламент ухвалив це рішення 11 лютого.

Про це Мецола повідомила в X.

За її словами, гроші спрямують, щоб:

зміцнити функціонування основних державних служб України;

підтримати оборону України;

захистити спільну європейську безпеку та свободу;

досягти справжнього та тривалого миру;

закріпити майбутнє України в Європі.

З загальної суми €60 мільярдів спрямують на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, а €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Надалі за кредит має проголосувати Європейська рада, де рішення одностайно ухвалюють глави держав ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 20 лютого заявив, що його країна блокуватиме кредит Україні, допоки Київ не відновить транзит російської нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба».

Кредити від ЄС Україні

Від початку жовтня лідери ЄС говорили про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів. Спочатку партнери не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планували розподілити так:

€115 мільярдів — на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступала проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС рішення не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.