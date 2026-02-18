Виконавча служба заперечує, що СБУ і ексміністр Галущенко погоджували, щоб детектива НАБУ Магамедрасулова утримували в камері «з неприємними сусідами»

Новини

Державна кримінально-виконавча служба (ДКВС) заперечила, що Служба безпеки України просила розмістити детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова у «безкоштовній камері з неприємними сусідами», а тодішній міністр юстиції Герман Галущенко сприяв цьому.

Про це йдеться в дописі ДКВС у фейсбуку.

Вчора на суді над Галущенком у справі «Мідас» про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор зачитав повідомлення в телефоні від заступника міністра юстиції Євгена Пікалова Галущенку, датоване 21 липня 2025 року. На той момент Герман Галущенко був на посаді очільника Мінʼюсту лише шостий день.

Пікалов писав, що СБУ попросила його розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ в «безкоштовній камері з неприємними сусідами» в Лукʼянівському СІЗО. Трохи згодом Пікалов прислав Галущенку фото камери. Галущенко у відповідь надіслав «+». Пікалов досі працює в Мінʼюсті.

У ДКВС відповіли, що Магамедрасулов перебував у середньостатистичній камері Лукʼянівського СІЗО, весь час один, у блоці, передбаченому для колишніх і чинних правоохоронців.

Там додали, що більшість тюремних камер в Україні, особливо в слідчих ізоляторах, потребує капітального ремонту. Так, Лукʼянівське СІЗО побудували 1863 році.

Справа Магамедрасулова і Герман Галущенко

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду. Зокрема, тоді затримали Магамедрасулова.

Руслана та його батька Сентябра Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану. Обом оголосили підозру в пособництві державі-агресору.

Батько та син не визнають провини, а Руслан Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

У вересні детективу оголосили ще одну підозру. За версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.

У грудні 2025 року Рустема Магамедрасулова випустили з-під варти, а його батька перевели на нічний домашній арешт. Генпрокурор Кравченко тоді заявив, що зменшились ризики, що слідству будуть перешкоджати.

У листопаді 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у листопаді повідомив, що Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».

З опублікованих НАБУ плівок зʼясувалось, що Галущенко — один з фігурантів справи, правоохоронці провели в нього обшуки. Згодом через скандал його звільнили з посади міністра юстиції. 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати за кордон.