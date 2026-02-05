У Баку засудили колишніх керівників Нагірного Карабаху — кількох відправили за ґрати довічно

Новини

Getty Images / «Бабель»

Бакинський військовий суд виніс вироки колишнім військово-політичним керівникам Нагірного Карабаху, яких затримали восени 2023 року після переходу регіону під контроль Азербайджану.

Про це повідомило державне агентство Азертадж.

Колишнього президента невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Араїка Арутюняна засудили до довічного ув’язнення. Такий самий вирок отримали екскомандувач армії оборони Левон Мнацаканян, його заступник Давид Манукян і колишній «міністр закордонних справ» регіону Давид Бабаян.

Ще двох колишніх президентів — Аркадія Гукасяна та Бако Саакяна — засудили до 20 років ув’язнення. За даними агентства, довічний строк їм не призначили, зокрема через вік підсудних.

Загалом у справі фігурують 15 людей. Азербайджанська влада обвинувачувала їх у злочинах «проти миру та людяності», зокрема у веденні агресивної війни, тероризмі та порушенні законів війни.

Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном

Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан понад століття сперечалися за деякі території, зокрема за Нагірний Карабах. Кожна з країн вважала район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії.

Після війни 1991—1993 років і підписаного перемирʼя Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто частково контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.

У вересні 2023 Азербайджан почав останній військовий наступ на цю територію. Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан почав реінтеграцію регіону, а з 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.

Міністерства закордонних справ Вірменії та Азербайджану опублікували текст мирної угоди у серпні 2025 року, вона була підписана за посередництва США. Вірменія та Азербайджан домовились утриматись від застосування сили або погрози застосуванням сили проти територіальної цілісності одне одного.