Мінʼюст США опубліковував нові файли Епштейна: імʼя Дональда Трампа згадується понад три тисячі разів

Getty Images / «Бабель»

Міністерство юстиції 30 січня опублікувало понад три мільйони сторінок документів, потенційно пов’язаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Вони включають 2 тисячі відео та 180 тисяч зображень.

Журналісти АР і CNN вже вивчили зміст деяких з них.

Серед оприлюднених файлів є також значна кількість зацензурованих документів і електронних листів.

Зокрема, у новій порції файлів понад три тисячі разів згадується імʼя президента США Дональда Трампа. Вказується, що він влаштовував у своїй резиденції Мар-а-Лаго вечірки, куди Епштейн приводив дітей, а президент США виставляв їх на «аукціон» серед багатіїв.

У документах також містяться свідчення про звинувачення на адресу Трампа у нібито зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

У Мін’юсті підкреслюють, що опубліковані документи можуть містити неперевірені дані, адже до справи долучили все, що люди надсилали до ФБР. Після публікації Мінʼюст видалив дві версії документа, проте зараз файл знову доступний на сайті відомства.

Частина файлів стосується допитів свідків, проведених ФБР. Так, в одному з допитів 2021 року жертва розповіла, що в неповнолітньому віці зазнала сексуального насильства після того, як розповіла Епштейну, що раніше зазнавала домагань. Під час іншого допиту, проведеного у червні 2020 року, свідок розповів про стосунки колишнього радника Трампа Стіва Беннона з Епштейном.

Серед опублікованих файлів також є електронний лист Епштейна від 2013 року, у якому він писав, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав купити йому ліки.

Сам Білл Гейтс заявив у коментарі Daily Mail, що «ці твердження абсолютно абсурдні».

Крім того, в ще одному файлі Мінʼюсту США представлений лист, який Епштейну відправив американський бізнесмен Ілон Маск у 2013 році. У ньому Маск запитує про «зручний час для візиту» на його острів.

Макс і Епштейн ще трохи обговрювали, коли був би ідеальний час для приїзду, але чи відбувся зрештою візит мільярдера, так і незрозуміло. Втім, ці листи показують рівень комунікації між Епштеʼном і Маском, про який раніше не було відомо.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

Наступного дня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, багато світлин відомих людей.

Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом. Потім їх повернули. У Мінʼюсті США пояснили, що після перевірки дійшли висновку, що ці файли не становлять загрози розголосу конфіденційної інформації про жертв.