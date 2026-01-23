Власники TikTok продали американський бізнес інвесторам. Це дозволяє уникнути заборони в США

Новини

Китайський власник TikTok компанія ByteDance 22 cічня уклав угоду, яка створить TikTok USDS Joint Venture LLC. Це спільне підприємство з американськими та іншими іноземними інвесторами, що візьме на себе безпеку даних, алгоритм стрічки та управління TikTok для американських користувачів.

Про це пишуть Reuters і The New York Times.

Угода має забезпечити захист персональних даних у США і дасть уникнути американської заборони. Угода передбачає, що американські та іноземні інвестори володітимуть 80,1% акцій підприємства, тоді як ByteDance володітиме 19,9%. Алгоритм TikTok і особисті дані зберігатимуться на хмарних северах американського технологічного гіганта Oracle.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив угоду в дописі в соціальних мережах. Він заявив, що TikTok тепер належатиме найбільшій у світі групі великих американських патріотів та інвесторів. Він подякував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну за співпрацю і врешті-решт схвалення плану.

Посадовець Білого дому повідомив Reuters, що США і КНР підписали угоду на рівні урядів. Проте китайський уряд публічно не коментував заяви про угоду. Роками Пекін був головною перешкодою для неї. Коли Сполучені Штати вперше наполягали на примусовому продажу TikTok, Китай вніс зміни до свого списку експортного контролю, включивши до нього такі технології, як алгоритми та вихідні коди. Це дало китайському уряду право висловлюватися щодо будь-якої угоди, повʼязаної із цим застосунком.

Що передувало

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час президентської кампанії 2024 року та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.

У квітні Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа. Угоду вже майже уклали. За планом частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, мала бути меншою ніж 20% — тоді застосунок не забанили б у США. Та коли Трамп увів проти Китаю мито у 54%, Пекін обурився і відкликав угоду.

У вересні Bloomberg дізнався, що американську частку TikTok викупить консорціум, до якого входять Oracle, Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management LLC.