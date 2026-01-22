Медіа: США планують отримати суверенітет над деякими територіями Гренландії за аналогією до Великої Британії та Кіпру

Новини

The Wall Street Journal

У рамковій угоді щодо Гренландії, яку на форумі в Давосі обговорили президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, йдеться про те, що США отримають суверенітет над деякими територіями Гренландії, щоб розмістити там військові бази.

Про це пише The New York Times із посиланням на два джерела, знайомі з перемовинами.

Джерела порівняли цю концепцію з суверенітетом Великої Британії над її військовими базами на Кіпрі. Після того як Кіпр отримав незалежність у 1960 році, Лондон залишив контроль над двома військовими базами Акротирі і Декелією, які є заморськими територіями Великої Британії.

Axios із посиланням на два джерела пише, що план включає розміщення на острові американської системи протиракетної оборони «Золотий купол», посилення діяльності НАТО в Арктиці, а також додаткову роботу щодо видобутку сировини.

Два джерела Reuters кажуть, що Трамп змінив риторику щодо острова, оскільки його провідні помічники наполягали на менш провокативному підході. Вони намагались одночасно задовольнити вимоги президента й послабити паніку серед союзників США.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США, щоб створити «золотий купол», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.

21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп наголосив, що жодна країна або група країн, окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, назвавши її «частиною Північної Америки» та «територією США».

Пізніше Трамп і генсек НАТО Марк Рютте узгодили рамкову угоду щодо Гренландії та Арктики. Після цього президент США відмовився вводити мита проти ЄС.