Європарламент призупинив торговельну угоду зі США через заяви Трампа про Гренландію

Європейський парламент поставив на паузу роботу над торговельною угодою між ЄС і США після вимог Дональда Трампа передати Гренландію під контроль Вашингтону та його погроз запровадити мита проти європейських союзників.

Про це повідомляє Reuters.

Ідеться про пакет рішень, які б скасували більшість мит ЄС на американські товари, а також продовжили нульові мита на імпорт лобстерів зі США. Для набуття чинності ці пропозиції мають схвалити Європейський парламент та уряди країн ЄС.

Голосування в торговельному комітеті Європарламенту планували провести 26—27 січня, однак його перенесли на невизначений термін. Голова комітету Бернд Ланґе заявив, що нові тарифні погрози з боку президента США фактично зруйнували домовленості, досягнуті наприкінці липня 2025 року у шотландському Тернберрі.

Частина євродепутатів і раніше критикували угоду, називаючи її невигідною для ЄС: за нею Брюссель знижує більшість мит, тоді як США зберігають загальну ставку на рівні 15%. Водночас ЄС був готовий піти на компроміс, якщо в угоді зʼявляться запобіжники — обмежений строк дії та інструменти захисту від різкого напливу товарів зі США.

Reuters пише, що замороження угоди може загострити відносини з Вашингтоном. Адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що доки угоду не ухвалять у нинішньому вигляді не піде на жодні поступки, зокрема щодо мит на сталь чи алкоголь,.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США, щоб створити «золотий купол», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.

21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп наголосив, що жодна країна або група країн, окрім США, не здатна гарантувати безпеку Гренландії, назвавши її «частиною Північної Америки» та «територією США».