Bild: Німецькі військові достроково і без пояснень покинули Гренландію

Група військовослужбовців Німеччини, яку відправили до Гренландії кілька днів тому, несподівано покинула острів.

Про це пише Bild з посиланням на кореспондента, який побачив німецьких солдатів з усіма речами в аеропорту Нуука.

Розвідувальна група Бундесверу вирушила до Гренландії 15 січня для участі в навчаннях, які Данія організувала разом з іншими європейськими партнерами.

Але вже вранці 18 січня 15 військових отримали наказ летіти додому. Місія завершилася раніше, ніж планувалося, усі попередньо сплановані зустрічі та заходи скасували.

Притому, як пише Bild, командувач розвідувальної групи адмірал Штефан Паулі лише напередодні розповідав, що вони з партнерами обмінялися думками про подальшу співпрацю, доповів про це Берліну і чекав схвалення, щоб обговорити наступні кроки з Данією.

Причина термінового вильоту німецьких військових із Гренландії невідома, публічних заяв від влади поки немає.

Однак Bild припускає, що це може бути повʼязано з нещодавніми погрозами Дональда Трампа з лютого ввести мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Йшлося про Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.

Згодом ці країни заявили, що «повністю солідарні з Королівством Данія та народом Гренландії», а «погрози запровадження тарифів підривають трансатлантичні відносини».

Що відбувається з Гренландією

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США задля створення «золотого купола», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 млрд.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у зв’язку з навчальною діяльністю».