М’янма оголосила амністію для понад 6 000 ув’язнених громадян

З нагоди 78-ї річниці незалежності від Великої Британії М’янма оголосила амністію для 6 134 ув’язнених громадян.

Це рішення ухвалив лідер військової хунти Мін Аун Хлайн, передає DW.

Рада національної оборони та безпеки М’янми заявила, що амністію оголосили з гуманітарних і милосердних міркувань. Однак у разі повторного засудження звільнені в’язні мають відбути решту попереднього терміну разом із новим.

Звільнення також стосується 52 іноземців, яких депортують з країни. Також хунта скоротила терміни покарання іншим ув’язненим. Виняток — засуджені за тяжкі злочини, зокрема вбивства, зґвалтування, тероризм, корупцію, порушення, пов’язані зі зброєю або наркотиками.

Амністію оголосили під час місячного виборчого процесу, який складається з трьох етапів. Це перші вибори в країні після військового перевороту 2021 року. Аналітики вважають, що в такий спосіб влада хоче показати легітимність правління хунти.

Після захоплення влади військові заарештували тисячі учасників протестів. Наразі невідомо, чи є серед звільнених політичні в’язні, які виступали проти перевороту.

За даними Асоціації допомоги політичним в’язням, у в’язницях М’янми досі утримують понад 22 тисячі політв’язнів, зокрема колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі, усунену від влади у 2021 році.

Масові амністії в’язнів під час державних свят у М’янмі є поширеною практикою і зазвичай тривають кілька днів.

Що відбувається у Мʼянмі

1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Військові та поліція вбили понад 700 людей.

1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни. Аун Сан Су Чжі затримали одразу під час перевороту. Тоді хунта висунула їй 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними в сумі становить понад 190 років. Загалом Аун Сан Су Чжі отримала 33 роки у вʼязниці. У 2023 році її помилували, але лише за пʼятьма пунктами обвинувачення.