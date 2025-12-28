У Мʼянмі почалися перші вибори після захоплення влади військовими

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Мʼянмі 28 грудня почалися вибори — майже через пʼять років після того, як військова хунта скинула попередній уряд і захопила владу. Міжнародна спільнота і правозахисники вважають їх фікцією.

Про це пишуть CNN, Reuters, BBC та AP.

За місця в національних і регіональних законодавчих органах змагаються понад 4 800 кандидатів від 57 партій, але лише шість партій беруть участь у виборах до парламенту. Партія солідарності та розвитку Союзу, за підтримки військових, є найсильнішим претендентом. Очікується, що після виборів країну очолить Мін Аун Хлайн — генерал, який керував країною з моменту армійського перевороту у 2021 році.

Хунта заявляє, що вибори мають «повернути країну до багатопартійної демократії», однак ООН, ЄС, Велика Британія та правозахисники відкидають їхню легітимність. Спецдоповідач ООН назвав голосування «театром абсурду під дулами автоматів».

У виборах не бере участь колишня лідерка Мʼянми Аун Сан Су Чжі та її партія. Су Чжі відбуває 27-річний термін увʼязнення, а її «Національну лігу за демократію» розпустили у 2023 році після відмови зареєструватися відповідно до нових військових правил. Загалом у країні заборонили майже 40 партій.

Деякі жителі країни розповіли журналістам, що на них тиснуть, аби змусити прийти на вибори.

При цьому перший тур проходить лише в у 102 зі 330 населених пунктів країни. Є цілі регіони, де голосування не відбудеться, оскільки хунта продовжує боротьбу з місцевими повстанцями.

Голосування відбувається у три етапи: перший тур — 28 грудня, другий — 11 січня, а третій — 25 січня. Остаточні результати, як очікується, оголосять до лютого.

Що відбувається у Мʼянмі

1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Військові та поліція вбили понад 700 людей.

1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.

Аун Сан Су Чжі затримали одразу під час перевороту. Тоді хунта висунула їй 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними в сумі становить понад 190 років. Загалом Аун Сан Су Чжі отримала 33 роки у вʼязниці. У 2023 році її помилували, але лише за пʼятьма пунктами обвинувачення.