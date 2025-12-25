Мін’юст США заявив, що опрацьовує ще понад мільйон документів, повʼязаних зі справою Епштейна

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністерство юстиції США 24 грудня заявило, що отримало від прокуратури Південного округу Нью-Йорка та ФБР понад мільйон додаткових документів, потенційно пов’язаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це відомство написало у соцмережі Х.

У Мінʼюсті кажуть, що планують опублікувати нові документи після їх перевірки та редагування для захисту жертв. Для цього може знадобитися ще кілька тижнів.

«Наші юристи працюють цілодобово, щоб перевірити документи та внести необхідні за законом правки, і ми опублікуємо документи якнайшвидше. Через величезний обсяг матеріалів цей процес може зайняти ще кілька тижнів», — йдеться у повідомленні Мінʼюсту США.

Затримка з повною публікацією документів викликала критику з боку громадськості, адже встановлений законом дедлайн для повного розкриття матеріалів сплив 19 грудня. Як пише The Guardian, конгресмени у США заявили про можливі слухання через невиконання цього терміну.

Водночас Міністерство юстиції США стверджує, що діє відповідно до законодавства та виконує доручення президента Дональда Трампа про оприлюднення матеріалів.

Цього тижня Мінʼюст США вже втретє опублікував серію «файлів Епштейна». Зокрема, в них згадується Трамп — він щонайменше вісім разів літав приватним літаком Епштейна. На двох з цих рейсів були жінки, які можуть бути свідками у справі проти Максвелл.

У Мінʼюсті також заявили, що в документах є «неправдиві та сенсаційні» заяви проти президента Трампа, які подали до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

Наступного дня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, багато світлин відомих людей.

Президента Дональда Трампа на фото немає. Його зображення зʼявляється лише серед світлин, які Епштейн зберігав у шухляді та в рамці на столі: там чоловіки стоять разом з Максвелл і майбутньою дружиною Трампа Меланією. Деякі демократи розкритикували публікацію як надто обмежену.

Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом. Потім їх повернули. У Мінʼюсті США пояснили, що після перевірки дійшли висновку, що ці файли не становлять загрози розголосу конфіденційної інформації про жертв.