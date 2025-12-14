У Росії люди вийшли на протест через блокування дитячої гри Roblox

Новини

У російському місті Томськ у Сибіру кілька десятків людей вийшли на акцію проти заборони дитячої ігрової платформи Roblox.

Про це пише Reuters.

Акція відбулася в парку імені Володимира Висоцького. Попри сніг росіяни стояли просто неба із саморобними плакатами «Руки геть від Roblox» та «Roblox — жертва цифрової залізної завіси». Участь у протесті взяли близько 25 людей.

Роскомнагляд заблокував Roblox 3 грудня. Там заявили, що платформа «переповнена неприйнятним контентом», який може негативно впливати на «духовний і моральний розвиток дітей».

Блокування Roblox відбувається на тлі жорсткої цензури в Росії. Влада вже обмежила або повністю заблокувала доступ до Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp і YouTube.

Заборона популярної гри спричинила дискусії про цензуру, безпеку дітей в інтернеті та ефективність блокувань загалом. Багато росіян обходять заборони за допомогою VPN, що ставить під сумнів сам сенс таких обмежень.

Водночас деякі батьки і вчителі підтримують рішення влади. Вони кажуть, що через Roblox діти можуть стикатися із сексуалізованим контентом і спілкуватися з дорослими незнайомцями.

Roblox раніше вже потрапляла під заборони в інших країнах, зокрема в Іраку й Туреччині, також через побоювання щодо безпеки дітей.

Що таке Roblox і що з нею не так

Roblox — це безкоштовна онлайн-платформа для створення ігор, запущена у 2006 році. Користувачі можуть створювати власні ігри в Roblox Studio, грати в ігри, створені іншими людьми, а також створювати одяг для свого персонажа. Деякі товари в каталозі можна купити за ігрову валюту — Robux.

Платформа має понад 70 мільйонів щоденних активних користувачів у всьому світі, а їхня місячна кількість станом на квітень 2024 року — 196 мільйонів. Притому 60% користувачів молодші за 16 років.

Roblox регулярно критикують через проблеми з модеруванням та експлуатацію дітей. Наприклад, у 2022-му з платформи видалили дві гри про війну в Україні, назвавши їх «порушенням правил спільноти».

А в липні 2023-го видання The New York Times виявило російську пропаганду — один з користувачів створив парад внутрішніх військ МВС Росії, щоб відсвяткувати День Росії. Дослідники зі спільноти Molfar повідомляли й про інші випадки прокремлівської пропаганди на платформі, багато з яких стосувалися звеличення перемоги СРСР над нацистською Німеччиною.

У травні 2024 року проти Roblox і низки інших ігор подали масові позови батьки, звинувачуючи їх у наживі на навмисному сприянні масовій залежності дітей і підлітків.

У листопаді 2025 року Roblox заявила, що заборонить дітям спілкуватися в чатах з незнайомими дорослими за допомогою перевірки віку та розпізнавання обличчя.