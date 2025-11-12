ДПСУ: Тимур Міндіч залишив Україну законним шляхом. Він фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі»

Новини

Державна прикордонна служба повідомила, що провела внутрішнє розслідування стосовно перетину кордону бізнесменом Тімуром Міндічем (на записах НАБУ відомий під псевдонімом «Карлсон»). «Українська правда» писала, що Міндіч покинув Україну за кілька годин до обшуків НАБУ, повʼязаних зі справою про корупцію в «Енергоатомі».

У ДПСУ зазначили, що бізнесмен мав усі необхідні документи для виїзду під час воєнного стану, тож його оформили в одному з прикордонних пунктів.

На уточнююче запитання «Бабеля» речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що підстава, за якою Міндіч мав право на виїзд, — наявність трьох дітей до 18 років.

У ДПСУ додали, що не отримували від правоохоронців доручень стосовно Міндіча, зокрема про його розшук чи заборону на виїзд з України.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, його вже відправили під арешт.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.