Справа про корупцію в «Енергоатомі»: Кабмін пропонує ввести санкції Тимура Міндіча й Олександра Цукермана

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вони обоє є фігурантами справи НАБУ про корупцію в «Енергоатомі». Міндіч фігурує на записах під псевдонімом «Карлсон», а Цукерман — «Шугармен».

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, його вже відправили під арешт.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.