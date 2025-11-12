Мінекономіки протягом тижня представить новий склад наглядової ради «Енергоатому»

Новини

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Міністерство економіки України оновить склад наглядової ради «Енергоатому» після розслідування НАБУ.

Про це йдеться у телеграмі Міністерства економіки України.

Відбір проводять у співпраці з країнами G7. Уже розпочали роботу над списками кандидатів і обрали радника, який допомагає міністерству.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 11 листопада повідомила про припинення повноважень наглядової ради державної компанії «Енергоатом» через ситуацію, що склалася навколо компанії, і заяви члена наглядової ради Тимофія Милованова про вихід з органу.

У Мінекономіки очікують, що оновлення складу ради забезпечить швидку взаємодію «Енергоатому» з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством.

Також Державна аудиторська служба розпочала всебічний аудит «Енергоатому». Зібрані матеріали передадуть правоохоронцям.

Що передувало

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Організатор схеми залучив до неї колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у відомстві.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча (керівник схеми, на плівках — «Карлсон»), Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет»), Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — ексміністр юстиції України, якого сьогодні відсторонили. У нього в межах справи проходили обшуки.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, йдеться про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.