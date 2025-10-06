Суд у Варшаві продовжив арешт українцю, підозрюваному в підриві «Північних потоків»

Новини

Reuters

Суд Варшави 6 жовтня продовжив термін утримання під вартою українця Володимира Ж., якого німецька прокуратура звинувачує в підриві газопроводів «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» у 2022 році.

Про це пише польське медіа Onet News з посиланням на слова адвоката затриманого.

Українець перебуватиме під вартою ще 40 діб.

«Рішення про продовження терміну утримання під вартою пана Володимира Ж., на жаль, не стало для нас несподіванкою. Хочу наголосити, що суд продовжив термін утримання під вартою не на 100 днів, а на 40 днів», — сказав адвокат Володимира.

Він також наголосив, що дії польських судових органів є «дуже консервативними» і «матимуть наслідки».

«Це ситуація, в якій система правосуддя стикається з проблемою підтримки балансу між правами людини та зовнішнім тиском», — йдеться в заяві адвоката підозрюваного.

Володимира Ж. затримали в Польщі 30 вересня. За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу і у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду і встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. 1 жовтня його заарештували.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.