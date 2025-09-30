Україна отримає від ЄС два мільярди євро на виробництво дронів

Новини

Reuters / «Бабель»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уклав з Україною угоду про спрямування 2 млрд євро на виробництво дронів.

Про це вона сказала у вівторок, 30 вересня, перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі.

Вона зазначила, що якщо Європа вважає Україну «першою лінією оборони», то вона повинна посилити військову допомогу.

За словами фон дер Ляєн, це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал, а ЄС — отримати користь від цієї технології.

Глава Єврокомісії додала, що Європа повинна дати «сильну та єдину відповідь» на вторгнення російських дронів в її повітряний простір.

«Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення “стіни дронів” у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО», — додала вона.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.

27 вересня Литва, Данія і Фінляндія також повідомили про фіксування невідомих дронів у їхньому повітряному просторі. У Фінляндії невідомий запустив дрон над електростанцією Валаяскоскі в Рованіємі. У Данії дрони фіксували над кількома об’єктами Збройних сил. А в Литві три дрони літали біля аеропорту Вільнюсу.

28 вересня біля військових обʼєктів Данії знову фіксували невідомі дрони. Того ж дня у Норвегії через невідомі дрони ввечері рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути.

29 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує європейським партнерам створити спільний «протиповітряний щит» для захисту від загроз з боку Росії.