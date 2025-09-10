За генерала СБУ Іллю Вітюка внесли всю суму застави

Новини

СБУ

За ексначальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України бригадного генерала Іллю Вітюка внесли всю суму застави. Йдеться про понад 9 мільйонів гривень.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на речницю ВАКС Олесю Чемерис.

НАБУ і САП 2 вересня оголосили ексначальнику Департаменту кібербезпеки СБУ бригадному генералу Іллі Вітюку підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. У СБУ вважають це помстою за затримання кількох працівників Бюро в липні.

А 4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав Вітюку запобіжний захід у вигляді застави на понад 9 мільйонів гривень.

Що передувало

Журналіст проєкту «Слідство.Інфо» Євгеній Шульгат 4 квітня 2024 року оприлюднив розслідування про те, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» заявляло, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

9 квітня 2024 року голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків.

1 травня 2024 року президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

У вересні того ж року НАЗК не підтвердило незаконне збагачення Вітюка. Тоді в Агентстві сказали, що ціна майна, яким володіють Вітюк та його родина, не перевищує прожиткового мінімуму в п’ятсот і більше разів.