НАБУ оголосило підозру генералу СБУ Вітюку. У Службі безпеки зреагували

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні ексначальнику Департаменту кібербезпеки СБУ бригадному генералу Іллі Вітюку.

За даними правоохоронців, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн і оформив її на члена сім’ї (раніше журналісти повідомляли, що це дружина Вітюка). Водночас за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП — від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних і консалтингових послуг. Проте були вони від людини, яку підозрюють у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» в складі злочинної організованої групи.

У Службі безпеки зреагували на звинувачення. Там заявили, що сприймають дії НАБУ і САП як відповідь на те, що СБУ в липні затримала кількох співробітників антикорупційного бюро за підозрою в торгівлі з РФ.

У СБУ зазначають, що антикорупційні органи не змогли зібрати достатню доказову базу в справі Вітюка, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист Києва, а потім брав активну участь у діяльності Сил оборони України.

Що передувало

Журналіст проєкту «Слідство.Інфо» Євгеній Шульгат 4 квітня 2024 року оприлюднив розслідування про те, що дружина Вітюка в грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, хоча її ринкова вартість перевищує 20 мільйонів.

«Слідство.Інфо» заявляло, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б. Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. В СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

Після цього агенція журналістських розслідувань заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналісту Шульгату за вказівкою працівника СБУ. У такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли «покарати» розслідувача.

9 квітня 2024 року голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обовʼязків, після розслідування журналістів «Слідство. Інфо».

1 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

У вересні того ж року НАЗК не підтвердило незаконне збагачення Вітюка. Тоді в агентстві сказали, що ціна майна, яким володіють Вітюк і його родина, не перевищує прожиткового мінімуму в п’ятсот і більше разів.