Зустріч Трампа з Путіним, прорив ДРГ на Донеччині й пожежна небезпека на ЗАЕС. Головне за тиждень

Andrew Harnik / Getty Images

Цього тижня президент США Дональд Трамп зустрівся з Путіним на Алясці, російські ДРГ здійснили прорив на Донеччині, а Державне бюро розслідувань готове передати до суду справу проти очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Атака на зовнішній кризовий центр і пожежна небезпека на ЗАЕС

Під час атаки по Запоріжжю 10 серпня росіяни пошкодили Зовнішній кризовий центр ЗАЕС — ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань.

Зовнішній кризовий центр — це невід’ємна частина системи безпеки атомної станції. Фахівці саме цього центру безперервно моніторять радіаційну ситуацію в зоні спостереження на підконтрольній Україні території.

12 серпня в районі вантажного порту Запорізької АЕС зафіксували задимлення. В «Енергоатомі» розповіли, що біля ЗАЕС горів сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. Цього разу пожежа була поблизу енергоблоків станції. Це безпосередньо загрожувало ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції — горіло дуже близько до критичної інфраструктури ЗАЕС.

Того ж дня МАГАТЕ зафіксувала труднощі із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів станції.

Прорив ДРГ на Покровському напрямку

Проєкт DeepState 11 серпня повідомляв, що війська РФ просунулися в напрямку Добропілля до Кучеревого Яру та Золотого Колодязя, а звідти проникли у Веселе. В ОСУВ «Дніпро» тоді пояснювали, що противник, маючи чисельну перевагу, просочується малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу.

Deepstate

За кілька днів, 15 серпня, аналітичний проєкт DeepState оновив карту, а 1 корпус НГУ «Азов» повідомив, що в результаті пошуково-ударних дій зачистили такі населені пункти, як Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе і Золотий Колодязь.

Трамп розгорнув Нацгвардію у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп 11 серпня заявив, що передає поліцію Вашингтону під федеральний контроль і розгортає 800 бійців Національної гвардії в місті. Трамп заявив, що Вашингтон більше не буде «притулком» для нелегальних іммігрантів. Також його адміністрація почала виселяти безхатьків із таборів у парках Вашингтону.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи Пентагону писала, що Білий дім хоче створити новий підрозділ для боротьби з протестами. План передбачає постійну готовність 600 гвардійців, які зможуть розгорнутися за годину. Їх розмістять двома групами по 300 людей на військових базах у штатах Алабама й Аризона, з повноваженнями щодо штатів на схід і захід від річки Міссісіпі.

Розслідування щодо Віталія Шабуніна завершили — справу передадуть до суду

Держбюро розслідувань 13 серпня оновило підозру активісту й очільнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну та оголосило про нову підозру його командиру Юрію Юшку.

14 серпня ДБР повідомило, що завершило розслідування справи щодо Шабуніна. За даними слідства, Шабунін, мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби й під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не входять до складу Сил оборони.

Притому, за даними ДБР, він отримував щомісячне грошове забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. Збитки державі оцінюють у понад 224 тисячі гривень.

Трамп і Путін провели зустріч на Алясці

Президент США Дональд Трамп і Путін 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані із цим питання лідери не зробили.

Reuters із посиланням на джерела опублікувало вимоги Путіна. Серед них — вивід українських військ з Донбасу, заборона на вступ до НАТО, зняття санкцій з РФ. Натомість Росія нібито готова заморозити фронт, повернути окуповані частини Сумської та Харківської областей і погодитись на певні гарантії безпеки для України.