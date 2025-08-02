Уряд спростив відновлення пошкодженого росіянами житла після атаки на Київ

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Після чергової атаки армії РФ на Київ уряд ухвалив рішення, яке дозволить швидше відновлювати пошкоджене житло українців.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Основні етапи процедури тепер можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Всі дії фіксуватимуть в електронній системі, за терміни і якість відповідатимуть органи місцевої влади.

Ремонт фінансуватимуть з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення має пришвидшити виплати за програмою «єВідновлення».

Кабінет міністрів також надав громадам право адресно допомагати родинам, чиї помешкання пошкоджені: наприклад, виплачувати компенсації за проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла.