Уперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Ради транслюватимуть онлайн на ютуб-каналі парламенту

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Уперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Ради, де розглянуть законопроєкт № 13533 про повернення повноважень НАБУ і САП, транслюватимуть онлайн на ютуб-каналі парламенту.

Про це повідомив голова Комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, початок о 12:00. Він сподівається, що це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій. З головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком домовилися знайти рішення для цього.

Відновлення онлайн-трансляцій з ВРУ

Транслювати засідання Ради припинили з початком повномасштабного вторгнення Росії. Також журналісти не мали доступу для роботи в будівлі Верховної Ради — знову пускати їх почали у травні 2024 року.

А в січні 2025 року відновили трансляцію засідань комітетів Ради, однак не самого парламенту.

Громадські організації та медіа 28 липня звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» і завчасно публікувати порядок денний. Підписантів уже майже сотня.

До Верховної Ради України 29 липня внесли постанову № 1963027, яка передбачає повернення прямих трансляцій засідань. Рада знову буде відкритим майданчиком для українців, щойно «відпадуть безпекові ситуації», каже Стефанчук.