Обмеження НАБУ і САП та протести в Україні: як реагують світові лідери й міжнародні організації

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Український парламент 22 липня ухвалив, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу та обмежує роботу НАБУ і САП. На цю ситуацію реагують міжнародні партнери й лідери країн, а також впливові організації.

Посли країн G7 у Києві в спільній заяві від 22 липня зазначили, що Група семи «уважно стежить» за ситуацією, має «серйозні занепокоєння і намір обговорити ці події з представниками уряду».

Вже 24 липня представниця ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що посли G7 вітають обіцянку Володимира Зеленського повернути незалежність антикорупційним інституціям і можуть допомогти в цьому. Це реакція на слова президента про те, що він запропонує Раді новий законопроєкт стосовно роботи антикорупційних органів.

Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос ще до ухвалення закону № 12414 застерегла, що це є «серйозним кроком назад» на шляху України до блоку. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив 23 липня, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн спостерігає за подіями «з глибокою стурбованістю».

«Обидві інституції — НАБУ та САП — широко вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні», — наголосив Мерсьє.

Водночас єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, який відповідає за фінансову допомогу Києву, підкреслив у коментарі для Financial Times, що ці дві установи «мають вирішальне значення для реформаторського курсу України та мають діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та зберігати довіру громадськості».

Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD) поділяє занепокоєння, висловлене Брюсселем, послами G7 та міжнародними партнерами стосовно обмеження роботи Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Незалежність антикорупційних органів є ключовою опорою верховенства права. Ми й надалі взаємодіятимемо з українською владою щодо цього питання», — кажуть там.

Раніше Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила уряд, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну. Відповідний лист отримала заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Що відбувається з НАБУ і САП

Закон № 12414, серед іншого, наділяє генерального прокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам Бюро обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати Національне антикорупційне бюро;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Антикорупційні органи наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. По всій Україні розпочалися протести проти законопроєкту.

Що передувало закону

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.