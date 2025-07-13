Президент Ірану був легко поранений під час одного з обстрілів Ізраїлю в червні

Новини

Getty Images

Президент Ірану Масуд Пезешкіан був легко поранений під час евакуації після атаки Ізраїлю 16 червня на засідання Ради національної безпеки. Мова про травму ніг, яку також отримали й інші іранські посадовці.

Про це пише іранське агентство Fars, яким керує Корпус вартових Ісламської революції.

Того дня було засідання Вищої ради національної безпеки — там були керівники трьох гілок влади та інші високопосадовці Ірану, зокрема і президент Пезешкіан. Засідання проходило на нижчих рівнях захищеного урядового об’єкта на заході Тегерана, коли почався обстріл.

Fars пише, що атака 16 червня була задумана за аналогією з операцією з убивства колишнього лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли. Ударами по входах і виходах будівлі, де проходило засідання, Ізраїль прагнув заблокувати шляхи евакуації та порушити вентиляцію. Ізраїль випустив тоді 6 ракет або бомб

Після вибухів на поверсі, де було засідання Вищої ради національної безпеки, зникло світло, а високопосадовці евакуювалися через завчасно підгтовлений аварійний вихід.

В інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону іранський президент підтвердив, що Ізраїль намагався вбити його, обстрілявши район, де він проводив нараду.

Що передувало

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Про деталі операції — тут. А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.