Трамп пообіцяв «більше зброї» для України, а в Пентагоні заявили про додаткову допомогу

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The White House / X

Президент США Дональд Трамп пообіцяв відправити більше зброї для України. Таку заяву він зробив після призупинення військової допомоги.

Про це він сказав перед вечерею з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

«Ми збираємося надіслати більше зброї. Вони повинні бути здатні захистити себе. По них бʼють дуже сильно. Нам доведеться надіслати більше зброї. Перш за все, оборонну зброю. Так багато людей гине в цьому безладі», — зазначив президент США.

Крім того, речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправлення Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться, він не уточнив.

Тим часом джерела Politico стверджують, що американську допомогу, відправку якої раніше призупинили, можуть відновити після низки зустрічей на високому рівні цього та наступного тижня.

Що передувало

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire, високоточні системи GMLRS, гранатомети, переносні зенітні комплекси Stinger та ракети класу «повітря — повітря» AIM.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Як зʼясували журналісти Politico, Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа. Більше того, військову допомогу Україні зупинили попри звіт, що вона не загрожує боєготовності армії США.