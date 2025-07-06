Велика Британія відновила дипломатичні відносини із Сирією
- Автор:
- Ліза Бровко
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David Lammy / X
Велика Британія відновила дипломатичні відносини із Сирією під час першого за 14 років візиту британського міністра закордонних справ до Дамаска.
Про це передає британська урядова пресслужба.
Це сталося через вісім місяців після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Тепер Лондон підтримуватиме сирійський уряд, щоб той побудував безпечне майбутнє для сирійців і покращив безпекову ситуацію.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі зустрівся з президентом Сирії Ахмадом аль Шараа та міністром закордонних справ Асаадом Хассаном аль Шайбані. Вони обговорили політичні реформи, безпеку та боротьбу з тероризмом.
«Стабільна Сирія відповідає інтересам Великої Британії, оскільки вона зменшує ризик нелегальної міграції, забезпечує знищення хімічної зброї, бореться із загрозою тероризму та реалізує урядовий план змін», — сказав британський міністр.
Велика Британія також виділила додаткові кошти — £2 мільйони на знищення хімічної зброї та £94,5 мільйона на гуманітарну допомогу, освіту й допомогу країнам, які приймають сирійських біженців.
- Після повалення режиму Асада в грудні 2024 року нова влада Сирії почала активно налагоджувати відносини з іншими країнами. Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут.
- ЄС хоче підтримати політичний перехід і стабілізацію в країні після повалення режиму Башара Асада, тому 20 травня блок вирішив скасувати економічні санкції проти Сирії.
- На тлі падіння режиму в країні Велика Британія та Японія теж скасували деякі санкції проти низки сирійських відомств і медіа. На початку червня стало відомо, що Сирію повністю підключать до міжнародної платіжної системи SWIFT. Згодом санкції проти Сирії зняли й Сполучені Штати.