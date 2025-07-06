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David Lammy / X

Велика Британія відновила дипломатичні відносини із Сирією під час першого за 14 років візиту британського міністра закордонних справ до Дамаска.

Про це передає британська урядова пресслужба.

Це сталося через вісім місяців після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Тепер Лондон підтримуватиме сирійський уряд, щоб той побудував безпечне майбутнє для сирійців і покращив безпекову ситуацію.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі зустрівся з президентом Сирії Ахмадом аль Шараа та міністром закордонних справ Асаадом Хассаном аль Шайбані. Вони обговорили політичні реформи, безпеку та боротьбу з тероризмом.

«Стабільна Сирія відповідає інтересам Великої Британії, оскільки вона зменшує ризик нелегальної міграції, забезпечує знищення хімічної зброї, бореться із загрозою тероризму та реалізує урядовий план змін», — сказав британський міністр.

Велика Британія також виділила додаткові кошти — £2 мільйони на знищення хімічної зброї та £94,5 мільйона на гуманітарну допомогу, освіту й допомогу країнам, які приймають сирійських біженців.