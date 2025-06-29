Трамп каже, що знайшов покупця для TikTok

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Президент США Дональд Трамп заявив, що вже визначив покупця для американського підрозділу соцмережі TikTok, яка належить китайській компанії ByteDance, але подробиць він не розкриватиме ще два тижні.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, передає Bloomberg.

«До речі, у нас є покупець для TikTok. Думаю, мені, ймовірно, знадобиться схвалення з боку Китаю, і, гадаю, президент Сі, ймовірно, це зробить», — сказав він.

Раніше Трамп уже втретє погодився продовжити термін, упродовж якого ByteDance має продати американський сегмент TikTok — компанія отримала 90 днів додаткового часу після 19 червня.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.

У квітні Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа. Угоду вже майже уклали. За планом частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, мала бути меншою ніж 20% — тоді застосунок не забанили б у США. Але після того як Трамп увів проти Китаю мито у 54%, Пекін обурився і відкликав угоду.