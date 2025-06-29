Україна виходить з Конвенції про заборону протипіхотних мін

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Україна виходить з Оттавської конвенції — вона забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 441/2025, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року «Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року».

Указ набирає чинності 29 червня 2025 року.

Оттавську конвенцію ухвалили 3 грудня 1997 року, а набула вона чинності 1 березня 1999 року. Україна ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

У МЗС згодом пояснили вихід з конвенції тим, що вона обмежувала право України на самооборону.

У відомстві нагадали, що Російська Федерація не є державою-учасницею Оттавської конвенції й з 2014 року широко використовує протипіхотні міни як метод ведення війни. А з 2022 року масове використання Росією таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора.

«Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН», — підкреслюють в МЗС.

Рішення про вихід з конвенції у міністерстві назвали «непростим, але необхідним». У відомстві переконані, що цей крок відповідає рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.