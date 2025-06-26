Між Україною та РФ відбувся ще один етап обміну військовополоненими

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У четвер, 26 червня, відбувся ще один етап обміну військовополоненими. Додому повернулися воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в неволі з 2022 року.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це продовження великого обміну відповідно до Стамбульських домовленостей. Удома тепер оборонці віком до 25 років, поранені захисники та ті, хто має проблеми зі здоровʼям. З неволі вдалося повернути також представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО.

Більшість звільнених бійців утримували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапили в полон, захищаючи Маріуполь. Наймолодшому військовому 24 роки, він потрапив у полон під час оборони міста у квітні 2022 року.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. Найстаршому оборонцю, який повернувся додому, 62 роки. Серед звільнених сьогодні є офіцери. Загалом визволили українців, які воювали на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.