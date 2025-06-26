Дослідження: Майже половина поляків хочуть зменшення військової допомоги Україні — бояться за власну безпеку
- Автор:
- Олександр Булін
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Медіа Defence 24 та ініціатива українських мігрантів у Польщі Stand With Ukraine замовили в польського фонду «Інститут ринкових і соціальних досліджень» (IBRiS) дослідження про суспільну думку стосовно війни, безпеки Польщі та підтримки України. Результати демонструють, що поляки відчувають загрозу з боку Росії та схильні фокусуватися на власній безпеці.
Про це пише польське медіа про оборону Defence 24.
Так, 52% респондентів вважають, що Польща має продовжувати підтримувати Україну на міжнародному рівні, 29% — проти, 46% вважають, що військову допомогу Україні слід скоротити або призупинити. Лише 15% підтримують ідею відправити польські війська в рамках потенційної миротворчої місії.
Щодо сценаріїв завершення бойових дій, 62% опитаних вважають, що Україна повинна розпочати мирні перемовини з Росією. І лише 28% вважають, що Україна може погодитися на припинення бойових дій без отримання гарантій безпеки від НАТО. Поляки очікують, що потенційне перемир’я базуватиметься на тривалих гарантіях.
Головною причиною результатів є тривога за власну захищеність перед російською агресією. Лише 9% респондентів вважають достатньою оснащеність збройних сил Польщі в разі агресії з боку Росії. Половина опитаних підтримують збільшення витрат на оборону, а 42% — відновлення обов’язкового призову чоловіків на військову службу.
Три чверті опитаних переконані, що НАТО має готуватись до війни на східному фланзі. Чверть вважає ймовірним напад Росії на Польщу, 18% — на країни Балтії. Домінує думка, що, найімовірніше, напад може статися після завершення війни в Україні, коли Росія зможе перекинути ресурси, щоб випробувати обороноздатність НАТО.
- 26 червня 2025 року Сейм Польщі проголосував про вихід з Конвенції про заборону протипіхотних мін. Раніше рішення про вихід з неї вже ухвалили у Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії.
- У березні 2025 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд хоче, щоб всі чоловіки проходили військову підготовку на випадок війни. Країна хоче мати півмільйону армію, включно з резервістами. План спробують підготувати до кінця року. Туск наголосив, що резерв має бути «відповідним і адекватним потенційним загрозам».
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