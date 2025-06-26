Новий генпрокурор Кравченко реорганізував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій. Навіщо і що зміниться

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Новий генеральний прокурор Руслан Кравченко оголосив, що реорганізовував Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, підрозділ повинен був відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, однак на практиці його робота зводилася до номінальних зустрічей та бюрократичних процедур.

Зараз Департамент кримінальної політики та захисту інвестицій займатиметься медіацією, щоб організувати законну комунікацію з бізнесом.

«Це буде також зона відповідальності моїх заступників, керівників профільних структурних підрозділів, а на місцях — керівників обласних прокуратур, а не тільки одного департаменту, як це було раніше. Це стане реальною взаємодією для вирішення нагальних питань», — наголосив Кравченко.

Новий генпрокурор України

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Ось хто його три заступники.

У промові перед Верховною Радою Кравченко пообіцяв бути політично незалежним і ухвалювати лише справедливі рішення, не використовуючи посаду для політичних переслідувань. Він хоче відновити довіру до прокуратури та повернутися до її ролі як «координатора роботи всіх правоохоронних органів».

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.