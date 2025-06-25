Трамп поки не підтримує нові санкції проти Росії — хоче «лишити простір» для перемовин

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп не підтримає прохання Європи посилити санкції проти Росії. За його словами, Сполучені Штати все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду.

Про це пише Politico.

На саміті лідерів держав-членів НАТО 25 червня президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери намагатимуться переконати Трампа запровадити додаткові санкції проти Москви, особливо після того, як Путін неодноразово саботував спроби США домовитися про припинення вогню з Україною.

«Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, і тоді хто з ними розмовлятиме?» — сказав Рубіо в інтерв’ю в кулуарах саміту НАТО.

Трамп «знатиме правильний час і місце» для нових економічних обмежень, і адміністрація співпрацює з Конгресом, щоб забезпечити президенту належну гнучкість, сказав Рубіо. Але як тільки це станеться, додав він, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, закриється.

Рубіо додав, що оскільки переговори зайшли в глухий кут, Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою. У Вашингтоні переконані, що зробити це буде набагато важче, ніж вважають росіяни.

Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії підтримують 82 сенатори. Документ пропонує 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг. Пакет також включатиме низку інших обмежень, зокрема заборону американським фінансовим установам інвестувати в організації, повʼязані з російським урядом. Після початку бойових дій між Ізраїлем та Іраном Сенат США відклав розгляд нових санкцій щонайменше до липня.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Сторони домовилися про нові обміни певних категорій військовополонених у форматі «всіх на всіх». Також Київ передав Москві список викрадених українських дітей, яких потрібно повернути.

На переговорах Росія передала меморандум, в якому вимагала від України визнати анексію Криму, російську владу над 4 українськими областями, відмовитися від репарацій, членства в НАТО, обмежити чисельність ЗСУ та інше. Президент Зеленський назвав це «ультиматумом», який не сприйматимуть серйозно.