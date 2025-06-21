Зеленський призначив Руслана Кравченка генпрокурором України

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України.

Про це йдеться в указі № 416/2025.

Зеленський 16 червня подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, а 17 червня Верховна Рада підтримала це призначення 273 голосами.

У промові перед Верховною Радою Кравченко пообіцяв бути політично незалежним і приймати лише справедливі рішення, не використовуючи посаду для політичних переслідувань. Він хоче відновити довіру до прокуратури та повернутися до її ролі як «координатора роботи всіх правоохоронних органів».

З 2021 року Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури, брав участь у конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро. Із квітня 2023-го він очолював Київську ОВА, поки наприкінці грудня 2024 року його не звільнили. Тоді ж Кравченка призначили головою Державної податкової служби України.

Що передувало

На початку жовтня 2024 року суд узяв під варту голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури.

Тодішній генеральний прокурор Андрій Костін призначив службове розслідування щодо надання прокурорам інвалідності. Незабаром після цього керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням. Згодом, наприкінці жовтня 2024 року, звільнили й Костіна.