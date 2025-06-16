В Україну повернули ще 1 245 тіл загиблих. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей завершили

Новини

У понеділок, 16 червня в Україну повернули ще 1 245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей закінчили. Загалом у межах останніх обмінів Україна отримала 6 057 тіл полеглих. Далі слідчі та фахівці МВС проведуть експертизи та ідентифікуватимуть особи загиблих.

Повернути тіла вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Обʼєднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектора безпеки та оборони.