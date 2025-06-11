Суд США дозволив Трампу продовжувати вводити глобальні мита

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Президент США Дональд Трамп може й далі застосовувати свої глобальні мита — таке рішення ухвалив федеральний апеляційний суд.

Про це пише Bloomberg.

Федеральний апеляційний суд США продовжив дію тимчасового дозволу для Адміністрації президента, поки вона оскаржує рішення нижчої інстанції, яке минулого місяця заблокувало мита.

Міністерство юстиції стверджувало, що занепокоєння американських чиновників щодо триваючих торговельних переговорів переважає економічні збитки, на які скаржаться малі підприємства, що подали позов.

Суд у Вашингтоні прискорив розгляд справи, пославшись на «надзвичайну важливість порушених питань», і призначив слухання на 31 липня. Суд не надав детального обґрунтування свого рішення підтримати адміністрацію Білого дому на цьому етапі, зазначивши лише, що уряд довів доцільність призупинення заборони на введення мит.

Мита Трампа

На початку квітня 2025 року американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн.

Трамп запровадив «взаємні мита» проти десятків іноземних країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже були під санкціями). Для України ввели мито у 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

А в середині квітня Трамп погрожував ввести мита у 245% на китайські товари. У відповідь Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Влади США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Детальніше про це — тут.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.