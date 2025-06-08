Переговори в Стамбулі, атака по Кримському мосту і масований удар РФ. Головні новини тижня

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Цього тижня делегації України та Росії провели чергові переговори, СБУ вдарила по Кримському мосту, президент США Дональд Трамп поговорив з Путіним, а РФ масовано атакувала Україну.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Переговори України та Росії

У Стамбулі 2 червня пройшов черговий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони домовилися про нові обміни певних категорій військовополонених у форматі «всіх на всіх». Також Київ передав Москві список викрадених українських дітей, яких потрібно повернути.

Росія передала Україні свій «меморандум» про припинення вогню, його текст поширили пропагандистські медіа. У документі Росія, зокрема, вимагає, щоб Україна вивела свої війська з територій, які частково окуповані Росією, та погодилась на нейтральний статус.

Атака по Кримському мосту

СБУ 3 червня втретє атакувала Кримський міст — цього разу під водою. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного обʼєкта і 3 червня о 04:44 перший вибуховий пристрій був активований.

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Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна після вибуху 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Як зазначає СБУ, фактично міст перебуває в аварійному стані.

Зміни в командуванні Сил оборони

Володимир Зеленський призначив Роберта «Мадяра» Бровді командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ, а Олега Апостола — командувачем Десантно-штурмових військ.

Попередніми указами він звільнив з посади командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, а з посади командувача Десантно-штурмових військ — Ігоря Скибюка. З поста заступника командувача Національної гвардії України також звільнили Олександра Білоуса.

Водночас Сухаревського призначили заступником командувача Оперативного командування «Схід», а Ігоря Скибюка — заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

У командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого теж нова посада — він стане командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ і зосередиться виключно на бойових питаннях. Сам Драпатий напередодні заявив, що залишається в строю.

Трамп знову поговорив з Путіним

Президент США Дональд Трамп 4 червня знову поспілкувався з Путіним телефоном. За його словами, розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин.

Американський президент розповів, що політики обговорили атаку України на стратегічні бомбардувальники Росії 1 червня та «інші атаки, які здійснюються обома сторонами».

Удар по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині

Російська армія 4 червня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині.

5 червня стало відомо, що двоє постраждалих під час атаки померли в лікарні.

Масований обстріл Росії

У ніч проти 6 червня росіяни завдали масованого удару по Україні. Під атакою були Київ, Луцьк і Тернопіль.

У Києві загинули троє рятувальників, ще 16 постраждали. Загалом постраждали 23 людини.

У Тернополі заявили про наймасовішу атаку на область, було багато влучань. Зокрема, в обласному центрі було влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти. Частина Тернополя лишилася без електроенергії. Постраждали десять людей.

У Луцьку було влучання в багатоквартирний житловий будинок. Загинуло двоє людей, ще 30 постраждали.