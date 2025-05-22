Активи сина експрезидента «Мотор Січі» Олександра Богуслаєва заарештували

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Заарештували майно Олександра Богуслаєва, який є сином колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Разом із батьком чоловіка підозрюють у розкраданні активів компанії.

Про це повідомляє СБУ.

Вартість заарештованого майна становить пів мільярда гривень. Це 62 обʼєкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів — цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки обʼєктів «Мотор Січі», які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

За версією слідства, Олександр Богуслаєв та його батько Вʼячеслав незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 мільйонів.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали Росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції.

Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу і мародерство солдатів РФ. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін з Росією.

У травні 2025 року Служба безпеки та Офіс генпрокурора спільно з іноземними правоохоронцями затримали сина Богуслаєва Олександра в Монако.