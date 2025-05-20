ЄС зніме економічні санкції з Сирії

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз 20 травня ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії.

Про це повідомила верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

«Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років — і продовжить це робити», — написала вона.

Рада Європейського Союзу ще в лютому цього року повідомляла, що блок скасує низку обмежень у контексті ключових секторів економіки Сирії. Детально про це тут. Так ЄС хоче підтримати політичний перехід та стабілізацію в країні після повалення режиму Башара Асада.

На тлі падіння режиму в країні Велика Британія у квітні також скасувала низку санкцій проти низки сирійських відомств і медіа. Президент США Дональд Трамп теж говорив про намір зняти американські санкції з Сирії.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року.