У Південній Кореї розповіли, скільки бійців КНДР загинуло на війні з Україною

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З 15 тисяч бійців КНДР втратила близько 4,7 тисячі солдатів, серед них — 600 загиблих.

Повідомили в середу південнокорейські депутати з посиланням на розвідку, передає Reuters.

Один з посадовців додав, що тіла загиблих північнокорейських солдатів спершу кремували в Курську, перш ніж повернути їх додому.



Бійці Північної Кореї покращили бойові можливості завдяки використанню сучасної зброї, зокрема безпілотників. Про покращення навичок північнокорейських солдатів раніше розповідав речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, який оцінював їхні втрати у 5 тисяч.

За його словами, після невдалих штурмів вони змінили тактику і тепер і рухаються групами по 1—2 бійці. Речник ГУР наголошує, що тепер також можна говорити про більш успішну підготовку військових з КНДР — вони опанували тактику використання безпілотних літальних апаратів і радіоелектронної боротьби. А тепер ще й повністю опановують озброєння і тактику, яку Росія використовує на полі бою проти України.

Reuters також пише, що в обмін на відправку військових та постачання зброї до Росії КНДР отримала від РФ допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.





Участь військових КНДР у війні в Україні

Кілька днів тому, 26 квітня, Росія також уперше офіційно визнала участь військових із КНДР у війні проти України. Тоді начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов сказав, що російські військові нібито «повністю звільнили» Курську область від ЗСУ.

Водночас у Генштабі ЗС України станом на вечір 27 квітня зазначили, що на Курському напрямку за день відбулося 21 боєзіткнення, а кілька боїв ще тривало.

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Наприкінці грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський сказав, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів і майже 2 700 отримали поранення.

Уперше про те, що Сили оборони взяли в полон військових КНДР, Зеленський повідомив 27 грудня 2024 року, але тоді вони померли через поранення. Вдруге північнокорейські військові потрапили в полон у січні 2025 року. Україна готова їх обміняти на своїх військових.