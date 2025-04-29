У Латвії чоловіка засудили до вʼязниці за участь у війні проти України

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Латвійська прокуратура заявила, що громадянина Латвії засудили до шести років вʼязниці з двома роками випробувального терміну за участь у війні проти України на боці Росії.

Про це передає литовський мовник LRT.

Рижський міський суд затвердив угоду між прокурором і підсудним про визнання провини та призначення покарання.

Прокурор довів, що чоловік порушив закон Латвії про національну безпеку, який забороняє служити в іноземних збройних силах, бо приєднався до російської армії у 2023 році. Потім його відправили до Челябінська, де він служив в артилерійському підрозділі 80-го танкового полку ЗС РФ.

Восени 2024 року громадянина Латвії направили в зону бойових дій на Донеччині. Там він будував оборонні укріплення для російських окупантів, а також брав участь у тактичних бойових діях і стрілецькій підготовці.

Латвійські правоохоронці затримали чоловіка 7 жовтня, коли він намагався незаконно перетнути кордон з боку Росії.