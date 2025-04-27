Смерть Папи Франциска й зустріч Зеленського і Трампа. Головне за тиждень

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Associated Press

Протягом тижня помер Папа Римський Франциск, у Римі пройшла зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, а Росія провела кілька смертоносних атак по українських містах.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Смерть Папи Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років після тривалої хвороби, коли в нього розвинулася двостороння пневмонія.

Associated Press

Прощання з Франциском провели 26 квітня. Тисячі людей, серед них і світові лідери, зібралися на площі Святого Петра, де пройшла похоронна меса. А 27 квітня Гробницю Папи Франциска відкрили для відвідувачів.

Зустріч Зеленського і Трампа

26 квітня в Римі Зеленський і Трамп зустрілися перед похороном Франциска. Президенти домовилися провести подальші переговори після церемонії.

Деталі зустрічі та що саме обговорювали лідери поки невідомі. Але це вперше Зеленський і Трамп зустрілися після публічної суперечки в Білому домі наприкінці лютого 2025 року.

Росіяни вбили понад 20 людей під час ударів по Києву і Марганцю

У ніч проти 24 квітня російські війська здійснили масовану атаку на українську столицю. По Києву били дронами і ракетами.

Удар, зокрема, прийшовся по багатоповерхівці у Святошинському районі — там загинули 12 людей. Ще 87 людей постраждали.

А напередодні, 23 квітня, армія РФ атакувала дроном-камікадзе автобус із працівниками підприємства в місті Марганець Дніпропетровської області і вбила девʼять людей, більш як 30 постраждали.

В Україну повернули тіло закатованої журналістки Рощиної

24 квітня стало відомо, що в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка була в російському полоні. Тіло повернули ще наприкінці лютого, але повідомили про це лише зараз.

У прокуратурі розповіли, що на тілі Рощиної виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження. Проте наразі через стан тіла виявити причину смерті не змогли.

На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка

Індійська армія провела коротку перестрілку з пакистанськими солдатами вздовж їхнього високомілітаризованого кордону в гімалайському регіоні Кашмір.

Посадовці індійської армії на умовах анонімності заявили, що пакистанські військові використовували стрілецьку зброю для обстрілу позицій Індії в Кашмірі ввечері 24 квітня. Індійські солдати відповіли. Втрат не було.

З боку Пакистану інцидент не коментували. Раніше Індія і Пакистан звинувачували одне одного в початку прикордонних сутичок у Кашмірі — регіоні, на який повністю претендують обидві країни.