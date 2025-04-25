МЗС України зреагувало на мирні плани в медіа та озвучило «червоні лінії» Києва на переговорах у Лондоні

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Під час переговорів у Лондоні українська делегація, як і на попередніх зустрічах, підтвердила партнерам свої принципові позиції в контексті ширшого довгострокового мирного врегулювання.

Про це на брифінгу 25 квітня повідомив речник МЗС Георгій Тихий, передає «Суспільне».

Він пояснив, що йдеться не про негайне припинення вогню, а про загальний процес мирного врегулювання на тривалу перспективу. За словами Тихого, є три основні принципи, що їх неодноразово озвучували міністр закордонних справ Андрій Сибіга та інші представники уряду.



Йдеться про такі пункти:

Україна не визнає будь-яку частину своєї території частиною Росії.

Україна не погодиться обмежити свої Збройні сили, оборонні можливості, промисловість або військову допомогу від партнерів.

Жодна інша країна не має права накладати вето на вибір України щодо вступу в НАТО та ЄС.

Тихий наголосив, що ці позиції не є новими і вже неодноразово обговорювались на різних переговорах. Він також прокоментував появу різних версій мирних планів у медіа, закликаючи орієнтуватися на офіційні заяви МЗС, бо вони чітко відображають позицію України. За словами Тихого, не варто реагувати емоційно на ці «зливи» в медіа, бо їх робить «хто попало».

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post.

На ці повідомлення медіа про нібито американський план 22 квітня зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Він наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму, бо це поза українською Конституцією. До цього, 17 квітня, він розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій. Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії.

Трамп розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією», а Крим «було втрачено ще за президентства Барака Обами».



Reuters ознайомився з текстом американських пропозицій про припинення війни Росії проти України, які представив європейським чиновникам спецпредставник Дональда Трампа США Стів Віткофф на переговорах у Парижі 17 квітня. Агенство опублікувало текст документа повністю без змін.

США хочуть де-юре визнати Крим російською територією, щодо інших українських окупованих територій, американці кажуть про визнання контролю РФ над ними де-факто.

Натомість Україна поверне контроль над окупованими територіями Харківщини, Каховською греблею, а також матиме контроль над ЗАЕС через контроль США. Тобто Вашингтон управлятиме станцією і постачатиме електрику Україні та РФ. Україна буде повністю відбудована й отримає фінансову компенсацію.

Водночас санкції проти Росії, які на неї накладали «через цей конфлікт» з 2014 року, знімуть. Ідеться про те, що це остаточна позиція США для обох країн, тобто як для України, так і для РФ.

За день до публікації Reuters видання Bloomberg писало про подібні пропозиції американської сторони. Зокрема, за даними видання, американці вимагатимуть від Путіна відмовитися від планів демілітаризувати Україну.



Спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушить ці питання з Путіним під час їхньої наступної зустрічі, яка, імовірно, відбудеться в пʼятницю, 25 квітня. Американський посадовець уже прилетів до Москви.