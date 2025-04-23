Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає Крим російським
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського. Днями той озвучив, що Україна ніколи юридично не визнає незаконну окупацію Криму РФ.
Про це йдеться у публікації Трампа в соцмережі Truth Social.
«Така заява дуже шкодить мирним переговорам із Росією, адже Крим було втрачено ще багато років тому — за президентства Барака Хусейна Обами — і він [Крим] навіть не є предметом обговорення. Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче повернути Крим — чому тоді не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу?» — пише американський президент.
Трамп переконаний, начебто ситуація для України «жахлива», а слова Зеленського називає «провокативними» й такими, які створюють складнощі для завершення війни. «Він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну», — йдеться в пості.
«Я не маю нічого спільного з Росією, але маю велике бажання припинити смерть у середньому п’яти тисяч російських та українських солдатів щотижня, які гинуть без жодного сенсу», — додає політик.
Він вважає, що сторони «дуже близькі до угоди», а «людина, в якої немає «козирів у рукаві», має нарешті зрозуміти, що ніхто не хоче продовжувати це «поле смерті».
Дональд Трамп наголосив, що «з нетерпінням чекає можливості допомогти Україні та Росії вийти з повного й абсолютного хаосу». Він вкотре підкреслив, що повномасштабна війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США.
Переговори про припинення вогню
Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.
Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.
- За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.
- Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.
- Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post.
- Зеленський наголошував, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, а Київ юридично не визнає російську анексію Криму.