Sky News: Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США

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Міністерство оборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.

Про це пише Sky News.

Напередодні видання New York Post з посиланням на високопосадовця з адміністрації президента США Дональда Трампа написало, що міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план США, який цього тижня представив держсекретар Марко Рубіо.

У коментарі Sky News у Міноборони України заявили, що не ухвалюють політичних рішень і не можуть оцінювати їх у відсотках.

«У нас є кілька принципових позицій: ми підтримали пропозицію США про повне припинення вогню ще 11 березня, а Росія не підтримала пропозицію США про припинення вогню і продовжує щоденні удари по українських містах та інфраструктурі», — зазначили в Міноборони.

Тож за цих умов незрозуміло, як хтось може обговорювати або вимірювати у «відсотках» прогрес будь-якого діалогу, наголосили у відомстві. Ключове питання — як забезпечити, щоб пропозиція про припинення вогню могла працювати і надійно контролюватися. Україна продовжує «конструктивний діалог» з американськими партнерами.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.

Уже 17 квітня українська делегація зустрілась з американцями в Парижі. За даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Видання також писало, що США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди. Водночас Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії. Президент 17 квітня розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій.

Рубіо після зустрічі із союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.

Уже 19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, і вона ніколи їх не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти із життями людей».